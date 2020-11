Notte di fiamme in un fienile a Frescarolo: in fumo 400 balloni

L'intervento di spegnimento continua anche questa mattina, al lavoro per spegnere tutti i focolai. Ma l'allarme è scattato alle due della notte, quando sono state notate le fiamme che si levavano da un fienile nella frazione di Frescarolo di Busseto.

Sul posto sono arrivati - e sono ancora lì, appunto - i vigili del fuoco di Fidenza. In fumo i 400 balloni che erano stivati nella struttura, che ha subito diversi danni. Per fortuna la posizione isolata del capannone ha fatto sì che l'incendio non si propagasse ad altre strutture.

Foto d'archivio