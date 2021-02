I vigili del fuoco di Fidenza sono stati allertati ieri poco prima della mezzanotte per due scooter a fuoco in via Doninzetti a Busseto.

Si tratta di due mezzi utilizzati per la consegna delle pizze. Sul posto anche i carabinieri del Norm di Fidenza, che dovranno ricostruire l'accaduto e capire se possa essere esclusa l'ipotesi dolosa.