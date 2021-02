Proseguono le indagini sugli scooter bruciati

Proseguono le indagini, da parte dei carabinieri di Busseto e della compagnia di Fidenza al fine di far luce sull’incendio che, in questi giorni, ha colpito e distrutto due ciclomotori in dotazione alla pizzeria d’asporto “La Favola” di Busseto ed utilizzati per la consegna delle pizze a domicilio. Il rogo, lo ricordiamo, si è sviluppato in piena notte mandando in cenere i due scooter usati per la consegna delle pizze a domicilio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fidenza e i carabinieri sia di Busseto che della compagnia di Fidenza. Tutti coloro che avessero elementi utili per le indagini sono chiaramente invitati a mettersi in contatto con il 112. Se per ora nulla trapela circa le cause dell’incendio, sembra farsi decisamente largo l’ipotesi del rogo doloso ai danni del locale di via Bellini.