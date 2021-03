Busseto: dà fuoco a due motorini: scoperto dalle telecamere e denunciato

I carabinieri di Bussetto hanno denunciato per incendio doloso un 57enne del paese. Il 5 febbraio alle 23, mentre rientrava a casa, dopo essersi procurato una bottiglietta di benzina ha dato fuoco a due motocicli, parcheggiati sulla via, di proprietà di un esercizio commerciale. L’attività dei militari ha consentito, anche tramite la visione delle immagini della telecamera di sorveglianza, di individuare l’uomo. Lo stesso, vistosi scoperto, ammetteva le proprie responsabilità.

Sempre ieri i carabinieri di Colorno, hanno denunciato un 27enne di Torrile per falsità ideologica del privato in atto pubblico. Fermato nel corso di un controllo alla circolazione stradale, a richiesta dei militati esibiva un permesso provvisorio di guida rilasciato a seguito di falsa denuncia di smarrimento della patente. In realtà il documento era stato ritirato da altra forza di polizia a seguito della sospensione disposta dalla Prefettura. La vettura è stata sottoposta a fermo amministrativo per la durata di 3 mesi.