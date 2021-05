Senza mezzi per spostarsi? E allora rubano cinque bici. Nei guai un gruppo di amici

Il comando della Polizia Locale di Busseto è riuscito ad identificare i responsabili di alcuni furti di biciclette che si sono verificati nei giorni scorsi in paese.

A compiere i furti un gruppetto di ragazzi che hanno preso di mira le biciclette in sosta nelle vie di Busseto e - non avendo altro mezzo con cui spostarsi - ne hanno sottratte cinque. Grazie alla tempestiva segnalazione di tre proprietari sono immediatamente scattate le indagini della Polizia Locale che, con l’ausilio dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a identificare i ragazzi.

Si tratta di un gruppetto di poco più che maggiorenni, che avevano sottratto le biciclette per poi nasconderle nel territorio di Soragna. Tre di queste sono già state restituite ai legittimi proprietari, mentre le altre due sono custodite nei depositi comunali in attesa che i proprietari le reclamino. Se i proprietari proporranno una “querela di parte” gli autori dei furti verranno denunciati all’Autorità Giudiziaria, andando così incontro a pesanti conseguenze penali.

“Siamo soddisfatti - afferma il comandante della PL Massimiliano Deleo - di essere riusciti, grazie ad una serie di segnalazioni precise e puntuali, a fare in modo che le vittime potessero essere risarcite del danno, ritornando in possesso del maltolto in tempi brevissimi. Per ottenere qualsiasi tipo di risultato servono almeno due requisiti fondamentali: la perseveranza e la collaborazione. Perseveranza - prosegue Deleo - è quella dimostrata dagli operatori del nostro Comando Associato che hanno dedicato davvero tantissime energie ed ore lavorative per fare appostamenti, effettuare sopralluoghi, sentire testimonianze e consultare filmati di videosorveglianza. Collaborazione è quella ricevuta dai cittadini, siano essi testimoni o derubati, che ci hanno fornito davvero numerose ed importanti informazioni per poter recuperare le biciclette ed individuare i responsabili. Le segnalazioni, non ci stancheremo mai di dirlo, sono importantissime”.

“La piaga dei furti di biciclette possiamo contrastarla su più piani e attraverso azioni condivise; segnalando eventuali situazioni anomale come cittadini e e mettendo in atto tutte le accortezze possibili se possiediamo una bicicletta per ridurre al massimo il rischio di furto. Il caso specifico dimostra ancora una volta l’efficacia del binomio segnalazione tempestiva del cittadino e intervento immediato della Polizia Locale; il sistema di videosorveglianza del quale disponiamo e nel quale tanto abbiamo investito ha fatto il resto, costituendo un ausilio essenziale alle indagini svolte in modo professionale e scrupoloso dagli Agenti.Questi atti non vanno in alcun modo tollerati, auspico che i responsabili rispondano delle proprie azioni” conclude l’assessore alla sicurezza Elisa Guareschi.