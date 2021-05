Incidenti a Busseto e San Secondo: due donne all'ospedale

Giornata di maltempo e di incidenti, oggi, nella Bassa. Questa mattina, a Busseto, una utilitaria è uscita di strada, sulla provinciale per Polesine e la donna che si trovava al volante è finita al pronto soccorso dell’ospedale di Vaio con ferite non gravi. Più pesante l’incidente di oggi pomeriggio, avvenuto sulla provinciale cremonese tra Pizzo e San Secondo dove un’altra utilitaria, guidata sempre da una donna, è finita fuori strada andando a sbattere contro un albero. La persona che si trovava al volante è finita al maggiore di Parma in gravi condizioni. Giornata di super lavoro sia per le ambulanze del 118 che per la polizia locale i carabinieri e i vigili del fuoco.

p.p.