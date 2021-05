Incidente nella curva maledetta: grave un motociclista 50enne

Un motociclista 50enne di Sant’Andrea di Busseto è rimasto gravemente ferito in seguito ad un pauroso incidente avvenuto, nel primo pomeriggio di ieri, lungo la strada provinciale che collega Busseto e Roncole Verdi.

Ancora una volta, a fare da «teatro» allo schianto è stata la pericolosa curva dove, il 16 giugno del 2008, aveva perso la vita un centauro di appena 28 anni, di San Secondo.

Le cause del sinistro avvenuto ieri sono al vaglio della polizia locale del servizio intercomunale di Busseto e Soragna.

Erano circa le 14.30 quando, per cause che sono appunto in fase di accertamento, si sono scontrate una motocicletta Honda 650 F, condotta dal 50enne di Sant’Andrea che stava rientrando dal lavoro ed era diretto da Roncole Verdi verso Busseto, ed una Peugeot 308 familiare guidata da una giovane donna di Polesine (sull’auto si trovava anche la figlia, minorenne, della donna) che viaggiava nella direzione opposta.

In seguito al tremendo impatto la moto è letteralmente volata in un campo adiacente la provinciale, praticamente a ridosso del cortile di una casa colonica, facendo temere il peggio ai primi soccorritori.

Sul posto si sono precipitati gli agenti della polizia locale di Busseto e Soragna, per i rilievi e gli accertamenti di legge; un’ambulanza della Pubblica assistenza Croce bianca di Busseto, l’elisoccorso del 118 ed i carabinieri della stazione di Busseto.

Dopo aver ricevuto, sul posto, le prime e necessarie cure del caso, il centauro 50enne è stato trasportato, dall’eliambulanza, al maggiore di Parma.

L’uomo avrebbe riportato diverse fratture, soprattutto agli arti inferiori, ferite e contusioni, ma non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Al maggiore è stato ricoverato in terapia intensiva e per lui si prevedono lunghi tempi di recupero. Illesi, invece, gli occupanti della Peugeot 308. Lungo la provinciale, per circa un’oretta, il traffico è rimasto paralizzato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA incidenti

busseto

moto

auto