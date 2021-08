Busseto, è ufficiale: l'assessora Elisa Guareschi sarà la candidata del centrodestra

E' ufficiale: Elisa Guareschi, già assessora della giunta Contini con deleghe alla sicurezza e polizia locale, servizi alla persona e sanità, personale, pubblica istruzione, pari opportunità e benessere animale, sarà la candidata sindaca del centrodestra a Busseto per le amministrative di ottobre.



«La lista Cambiamo Musica 5 anni fa nacque dal forte desiderio di promuovere un tipo di politica che mettesse il cittadino al centro, nessuno escluso – così commenta la candidata Sindaca -. E ringrazio il Sindaco Contini e i colleghi di giunta che mi hanno consentito di imparare molto, a partire da quanto sia possibile fare per dare il proprio contributo alla nostra comunità. Il mio sguardo è al futuro, a quanti progetti possiamo realizzare per il bene comune, insieme.La pandemia sanitaria ci ha resi fragili, ma ha consolidato il legame tra amministrazione e cittadini: un’idea di comunità che la nostra lista vuole portare all’interno della macchina comunale, in cui nessuno deve essere lasciato solo e dove trasparenza e comunicazione efficace sono pilastri fondanti.In questi 5 anni abbiamo onorato tanti impegni presi con i cittadini, tra i più significativi: la riduzione del debito pubblico del 67% -passato da 8 a 2.5 milioni di euro, il passaggio a led dell’illuminazione pubblica con un investimento di oltre un milione di euro, la promozione di una sicurezza integrata con investimenti di circa € 250 mila per le dotazioni di Polizia Locale e sistema di videosorveglianza, oggi tra i più articolati a livello provinciale poiché coinvolge capoluogo e frazioni. Abbiamo stanziato investimenti di oltre € 2.3 milioni per asfaltature e sicurezza stradale - una cifra mai investita prima-, ci siamo adoperati in politiche di contrasto all'abbandono dei rifiuti, abbiamo implementato importanti interventi di riqualificazione urbana, ridotto la tari di oltre il 20 %; abbiamo sostenuto il commercio e importanti iniziative culturali legate alle eccellenze della nostra terra.Alle politiche sociali e sanitarie è stato riservato il cuore del nostro lavoro, promuovendo i servizi alla persona e il sistema di assistenza alle fasce deboli, garantendo il massimo sostegno alle scuole del territorio attraverso l’erogazione di contributi per progetti e stanziamenti per l’integrazione scolastica. In questi anni abbiamo ideato attività rivolte a bambini e ragazzi, che da anni non erano più al centro delle attenzioni della nostra comunità. Una proficua collaborazione si è instaurata con le associazioni del territorio, che costituiscono il cuore pulsante del paese. Ricordo con orgoglio che il nostro è stato uno dei primi comuni ad ufficializzare un assessorato al benessere animale.Il nostro obbiettivo è quindi proseguire lungo il cammino intrapreso, dando nuova linfa ai percorsi iniziati e modellarne di nuovi, sulla base di quanto Busseto ha ed avrà bisogno.Ringrazio quindi i partiti di centro destra e le forze civiche che ci sostengono, e chi vedrà in noi la possibilità di essere rappresentati degnamente, con rispetto e con competenza».