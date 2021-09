Il vento favorisce le fiamme: vasto incendio in un appezzamento agricolo a Samboseto

Vigili del fuoco di Fidenza e del comando provinciale di Parma in azione, dal tardo pomeriggio di ieri, e fino a sera inoltrata, nella campagna di Samboseto di Busseto, a causa di un incendio di vaste proporzioni che ha colpito un appezzamento agricolo.

Le fiamme, anche a causa del vento che in quel momento stava interessando la Bassa, sono state viste anche a molti chilometri di distanza. Fortunatamente, anche a fronte del fatto che l’area interessata si trova in aperta campagna, non sono state interessate abitazioni o altre strutture. Le cause dell’accaduto sono al vaglio degli inquirenti. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Busseto.