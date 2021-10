Gemelle piacentine festeggiano a distanza i 103 anni. Elsa, ex sarta a Busseto, vive in una Rsa a Tabiano

In due fanno 206 anni e le sorelle Elsa e Fernanda Tassi, nate a Castelvetro (Piacenza), hanno festeggiato i loro 103 anni, diventando probabilmente le gemelle più longeve nel nostro Paese.

Come racconta "La Provincia di Cremona", le due gemelle sono nate nella frazione San Giuliano di Castelvetro nel 1918 a poche settimane dalla fine della Grande Guerra e hanno sempre vissuto nel territorio della diocesi di Fidenza.

Fernanda, rimasta vedova del primo marito morto al fronte, si è risposata, ha lavorato in campagna raccogliendo frutta e oggi si trova alla casa di riposo "Emilio Biazzi" sempre a Castelvetro.

Elsa, che si era invece trasferita a Busseto col marito e ha avuto due figli, ha lavorato come sarta e da qualche tempo si trova alla Rsa "Villa Verdi" di Tabiano.

Hanno quindi festeggiato a distanza, in due province diverse e con i limiti imposti dall’emergenza sanitaria che ancora rappresenta un ostacolo per spostamenti e incontri. «Si sono viste circa un anno fa», spiega la nipote di Elsa e conservano nel cuore la gioia di quell'ultimo incontro, in questi giorni sostituito dalle telefonate e dai racconti dei famigliari.

Per Fernanda è stata organizzata una piccola festa all’interno della casa di riposo. A quanti si sono complimentati peri suoi 103 anni ha risposto citando involontariamente il testo di una canzone di Vasco Rossi. «Sono ancora qua».