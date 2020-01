Calestano: Assistenza pubblica, Emanuele Busi è il nuovo presidente

Dopo tanti anni di volontariato in associazione, ricoprendo vari incarichi, con l’inizio del 2020 Emanuele Busi, classe 1990, è diventato Presidente dell’Assistenza pubblica di Calestano, e in occasione del brindisi di inizio anno tenutosi per l’Epifania ha fatto un po’ il quadro della situazione. «Questa associazione è una realtà molto importante per il paese, da ormai 7 anni, sono presenti in organico un dipendente con qualifica di autista/soccorritore e un infermiere con specifiche competenze per la gestione delle emergenze. Queste figure supportano i volontari nel servizio di emergenza/urgenza tutti i giorni dalle 7 alle 20 per migliorare la qualità dei servizi. Anche nel 2020 la Pubblica di Calestano avrà inoltre un giovane volontario in più tramite il «Servizio civile nazionale». Grazie al costante tesseramento da parte dei cittadini e alle attività ricreative che organizziamo per autofinanziarci in questi ultimi mesi è stato inoltre possibile l’acquisto di un monitor «Lifepack 12» in grado di eseguire l’elettrocardiogramma e teletrasmetterlo in Unità terapia intensiva coronarica dell’Ospedale - continua il neopresidente Busi - Tutto questo per migliorare e rendere sempre più tempestiva la nostra azione anche in queste zone, distanti dal primo soccorso reso da professionisti.

Il prossimo obiettivo che ci poniamo è ottenere l’accreditamento regionale per configurare un’ambulanza con infermiere per 12 ore al giorno dal lunedì alla domenica 365 giorni/anno». E anche il 2020, sarà per la Pubblica un anno associativo ricco di iniziative per aggiornare i soci, fare gruppo, e anche per autofinanziarsi: dal 20 al 22 marzo la gita sulla neve a Livigno (iscrizioni aperte); in aprile e maggio e poi ancora ottobre e novembre si terranno i corsi di formazione aperti a tutti; a giugno si festeggeranno i 30 anni della fondazione e ad agosto la 34a Festa sul Prato.



