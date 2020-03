Nuova palestra: lavori al via entro giugno

Si avvicina l’inizio della costruzione della nuova palestra di Calestano.

Il bando per l’assegnazione dei lavori era uscito ai primi di gennaio; dopo i 40 giorni canonici, si è concluso a metà febbraio il periodo in cui era possibile presentare offerte e nelle scorse settimane sono state aperte le buste.

Nei prossimi giorni si riunirà la commissione formata dal tecnico comunale di Calestano e da altri tecnici di altri enti coinvolti che valuterà le diverse offerte, stabilendo quale sia quella «economicamente più vantaggiosa». Se non vi saranno intoppi nelle procedure, i lavori inizieranno sul finire dell’anno scolastico corrente, tra maggio e giugno. Dal momento che la nuova palestra verrà edificata sul terreno della precedente dopo che questa sarà demolita, è prevedibile che per tutto l’anno scolastico 2020/2021 per i bambini e ragazzi non vi sarà possibilità di svolgere attività in palestra.

Sono allo studio alternative per sopperire a questa mancanza: appare improbabile lo spostamento degli studenti in palestre di paesi limitrofi, si stanno invece valutando soluzioni temporanee in paese (utilizzo di spazi chiusi alternativi già esistenti o realizzabili temporaneamente) e attività alternative all’aperto nei mesi in cui la stagione lo consentirà.



© RIPRODUZIONE RISERVATA calestano