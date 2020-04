'Perchè quei focolai covid-19 nelle case di riposo di Calestano e Monticelli?': la Lega chiede chiarimenti

“Quali sono le cause dei violenti focolai di covid-19 che stanno provocando moltissimi decessi tra gli anziani ospiti di Villa Margherita a Calestano e della Residenza al Parco di Monticelli Terme? Possono esservi state carenze nell’adozione delle misure di prevenzione e protezione dei contagi? Sono previsti interventi straordinari di emergenza per queste situazioni?” Sono le domande che due Consiglieri regionali del Gruppo Lega Salvini Emilia-Romagna, Fabio Rainieri, Vice Presidente dell’Assemblea legislativa regionale e Emiliano Occhi hanno rivolto alla Giunta regionale in una interrogazione sulla tragica situazione delle due case di riposo in provincia di Parma.

“I numeri di decessi e contagi che hanno riportato le organizzazioni sindacali facendosi interpreti delle preoccupazioni dei familiari degli ospiti e dei lavoratori sono drammatici ma potrebbero essere ancora peggiori, visto che soprattutto per quanto riguarda gli operatori, non tutti i soggetti coinvolti sarebbero stati sottoposti a tampone – hanno affermato i due leghisti – È necessario che siano attuati interventi di emergenza e che si riesca a risalire al più presto alle cause di modo da poter prevenire i focolai in altre strutture simili anche nella fase 2 dell’emergenza per il coronavirus che speriamo si possa aprire al più presto”.