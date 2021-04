Fa un bonifico di oltre 3mila euro per un trattore, ma era una truffa: denunciati in due

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Calestano, a conclusione delle indagini, hanno denunciato per truffa un 33enne ed un 64enne residenti in Calabria e gravati da diversi precedenti.

I due, con artifizi e raggiri, sono riusciti ad impossessarsi della somma di 3250 euro: la vittima della loro truffa è un 59enne residente a Calestano, che il 25 marzo, mentre cercava su un sito di compravendita di mezzi agricoli un trattore da acquistare, ha trovato un annuncio che faceva al caso suo. Chiamato quello che risultava come inserzionista - il 33enne - gli ha riferito di abitare in provincia di Savona e che il mezzo era ancora disponibile al prezzo di 3000 euro, a cui si dovevano aggiungere 250 euro per la spedizione a mezzo corriere. Il pagamento doveva essere effettuato immediatamente tramite bonifico bancario perchè altrimenti si sarebbe persa la prelazione.

Il 59enne si è recato n banca effettuando quanto richiesto ed ha inviato la foto dell’avvenuta operazione e del documento di riconoscimento. Il 33enne, ricevuto il tutto, ha contattato l’acquirente spiegando che il mezzo agricolo sarebbe stato consegnato nel corso della mattinata fornendo il numero del corriere. Il 59enne ha contattato il corriere, identificato successivamente nel 64enne, che facendo presenti diverse problematiche per il trasporto chiedeva ulteriori 800 euro per la consegna.

Al netto rifiuto di effettuare un ulteriore bonifico, l’uomo ha interrotto la telefonata. L’acquirente per avere delucidazioni per l’ulteriore spesa ha provato a contattare il venditore, che dopo aver inventato delle scuse si è irreperibile. Dal numero di telefono dei due e dall’iban fornito per il pagamento i militari della Stazione sono riusciti a risalire alla vera identità dei truffatori, denunciandoli.