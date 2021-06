Alpicella di Calestano: biker cade lungo un sentiero e si rompe una gamba

Nel primo pomeriggio di domenica il Soccorso Alpino parmense è intervenuto, insieme all'Assistenza Pubblica di Calestano, per un biker caduto lungo un sentiero non distante dalla località di Apicella, nel comune di Calestano.

L'uomo, un cinquatasettenne residente in provincia di Parma, si trovava in compagnia del figlio per un'escursione in mountain bike quando, probabilmente a causa di un dosso, l'uomo è caduto riportando un forte dolore ad una caviglia. Il figlio ha così allertato i soccorsi: sul posto sono arrivati i militi dell'Assistenza Pubblica e una squadra del Soccorso Alpino. L'uomo è stato quindi trasportato, a bordo di un mezzo del SAER, fino alla strada carrozzabile dove è stato affidato all'ambulanza e quindi accompagnato all'Ospedale Maggiore di Parma, con una sospetta frattura all'arto inferiore.