Notte di fiamme a Marzolara: distrutte un'auto, attrezzi agricoli e la copertura di una barchessa

Prima l'auto, poi il resto di quel che era contenuto nella barchessa.

Notte di fiamme a Marzolara, in via Casanuova, dove un incendio è scoppiato - per cause ancora in via d'accertamento - alle 23,30 circa. A pre nere fuoco, l'auto che era parcheggiata sotto la struttura, ma in pochi minuti le fiamme hanno raggiunto anche dei vecchi attrezzi agricoli e del materiale che era lì conservato. Danni anche alla copertura, che alla fine ha ceduto ed è crollata.

Sul posto i vigili del fuoco di Langhirano e, a supporto, l'autobottearrivata da Parma.