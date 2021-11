Fiera del tartufo di Fragno: l'ultima domenica è speciale

Domani sarà la giornata di chiusura della Fiera nazionale del tartufo nero di Fragno e la manifestazione si affiancherà alla «Fiera D’Autunno» che vedrà bancarelle di alta qualità lungo il borgo medievale di Calestano.

Alle 9,30, partirà l’escursione sul Monte Groppo con le guide di Terre Emerse, info e prenotazione obbligatorie 339.4876053. La giornata di fiera procederà poi alle 10,30 in sala Borri con il «Convegno di Valle» arrivato alla XII edizione dal titolo «Che ne è della cultura in Val Baganza, gli archivi comunali della valle una miniera inesplorata» organizzato dal Centro studi Val Baganza, cui interverranno il Consiglio comunale dei ragazzi di Calestano, e vari studiosi e archivisti locali coordinati dal professor Pietro Bonardi. Alle 14 nel Prato Malpeli ci sarà la tradizionale gara da cerca «Trofeo G. Coruzzi» facente parte di un circuito nazionale di gare di cani da tartufo. Alle 15 nello «Spazio letteratura» inizierà la presentazione del libro di Mario Ferraguti «Dove il vento si ferma a mangiare le pere» recentemente ristampato, in cui il protagonista torna nel paese natale del padre per scoprire ciò che rimane delle tradizioni e delle leggende locali sugli esseri magici (folletti, streghe, guaritori). Alle 16 in Sala Borri spettacolo di Sand Art per i più piccoli e alle 17 nelle Vecchie Carceri dove è allestita la Mostra-Museo del Tartufo, ci sarà la premiazione del Trofeo Anna Maria Ablondi, gara riservata al tartufo più grosso trovato nel periodo della fiera. Come sempre, il mercatino del tartufo sotto i portici di via Mazzini, le bancarelle delle aziende agricole locali, le cucine di ristoranti e tensostruttura dove si potrà mangiare il tartufo, e la squadra di volontari delle caldarroste e del vin brulè in piazza Bastia.