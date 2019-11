Diverse zone di Collecchio sono senza energia elettrica. Si tratterebbe di un guasto e gli operatori Enel sarebbero già al lavoro per ripristinare la corrente nelle strade e nelle abitazioni. Coinvolte le frazioni di Gaiano e San Martino Sinzano, ma anche via Pilastrello e il quartiere Il Viale. In alcune situazioni la corrente va a e viene - fa sapere un lettore - sperando che la situazione torni al più presto alla normalità.

