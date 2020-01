E' morto il bimbo di 5 anni caduto dalla finestra a Collecchio

Non ce l'ha fatta. E' morto oggi pomeriggio il piccolo di 5 anni che ieri era caduto dalla finestra di casa a Collecchio. La tragedia nel tardo pomeriggio in una piccola palazzina di via Spezia, quando il piccolo, dopo essere salito sulla sedia si era affacciato dalla finestra del primo piano, perdendo l'equilibrio e cadendo in cortile dopo un volo di 5 metri. Il bambino ha riportato un trauma cranico con un grave ematoma. Ricoverato subito in Rianimazione, le sue condizioni erano fin da subito gravissime. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per effettuare le verifiche e ricostruire quello che è accaduto, ma, come detto, dai primi riscontri si tratterebbe di un drammatico incidente. I genitori del bambino hanno dato l’ok per l’espianto degli organi.

