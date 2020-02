Corso Guide Guatelliane 2020

Sta per prendere il via la terza edizione del Corso Guide Guatelliane, che partirà la sera del 18 febbraio 2020. Come nelle due passate edizioni, il corso è stato progettato per permettere a chiunque di avvicinarsi al mondo di Ettore Guatelli in modo veramente particolare, ovvero conducendo una visita guidata presso il suo Museo, a Ozzano Taro. Le lezioni sono gratuite e aperte a tutta la cittadinanza, e si terranno nei quattro capoluoghi dei Comuni che partecipano alla Fondazione Museo Ettore Guatelli. Si parlerà del Maestro, delle persone che hanno avuto a che fare con lui, della storia e delle attività del Museo, nonché dell'Associazione degli Amici di Ettore Guatelli. Il tutto per consentire all'iscritto di condurre una visita guidata in completa autonomia.



Il calendario sarà il seguente:



COLLECCHIO

18/02 - Sede Comitato Anziani, Via Generale Paveri 3

25/02 - Sede Comitato Anziani, Via Generale Paveri 3



SALA BAGANZA

03/03 - Sala Convegni, Piazza Gramsci 1 (Rocca Sanvitale)

10/03 - Sala Convegni, Piazza Gramsci 1 (Rocca Sanvitale)



FORNOVO

17/03 - Biblioteca Civica, Via Achille Grandi 2

24/03 - Biblioteca Civica, Via Achille Grandi 2



PARMA

31/03 - Sala Civica Cittadella, Via Antonio Bizzozzero 3-5

07/04 - Sala Civica Cittadella, Via Antonio Bizzozzero 3-5





Anche se gratuita, l'iscrizione al corso è obbligatoria e può essere effettuata tramite email a info@amiciguatelli.it, oppure direttamente sul posto durante i primi incontri.



La partecipazione al corso non obbliga l'iscritto a esercitare come guida.

Per ulteriori informazioni visita il link: http://www.amiciguatelli.it/site/corso2020

Link evento Facebook: https://www.facebook.com/events/273583376950734/



Il Corso è realizzato in collaborazione con la Fondazione Museo Ettore Guatelli e il patrocinio di: Città di Parma Parma Capitale Italiana della Cultura 2020, Comune Fornovo di Taro, Comune di Sala Baganza, Comune di Collecchio, Regione Emilia-Romagna, Università di Parma.