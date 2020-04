Dopo anni di botte, la moglie fugge dai parenti e lui minaccia tutti con un pugnale : arrestato

Da anni maltrattava la moglie prendendola a cinghiate, insultandola e minacciandola di continuo, anche in presenza dei figli. In un’occasione, colpendola al volto con un telefonino, le aveva anche fatto saltare un dente. La situazione è precipitata alcuni giorni fa, quando in seguito dell’ennesima aggressione, la donna ha deciso di fuggire dalla casa e rifugiarsi a Collecchio presso alcuni cugini. Il marito si è recato sotto l'abitazione dei parenti della donna brandendo un pugnale affilato con una lama di circa 30 cm., minacciandoli tutti di morte se la moglie non fosse tornata a casa con lui.

E a quel punto la famiglia, in preda alla paura, ha chiesto aiuto al 112. I Carabinieri della Stazione di Collecchio, coordinati dal Comando Compagnia CC di Salsomaggiore, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Parma, hanno arrestato l'uomo, un 31enne di nazionalità albanese, con l’accusa di maltrattamenti.

Le successive indagini, dirette dalla Pm Daniela Nunno hanno permesso di ricostruire un grave quadro indiziario a carico dell’uomo. Vista la gravità della condotta e per garantire l’incolumità della vittima, la Procura di Parma ha richiesto pertanto nei suoi confronti la misura cautelare di massimo rigore. Il Gip ha accolto la richiesta e il 31enne si trova ora nel carcere di Parma.