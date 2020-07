Furto sull'auto mentre sono in trattoria. L'appello: "Ridatemi il pc e i libri: ci sono mesi di studio"

L'appello arriva da Angelica, vittima di un furto che - al di là del danno economico - rischia di rovinare mesi di studio e di lavoro. Ieri sera aveva lasciato la sua auto nel parcheggio della Trattoria Pizzeria Valbaganza, dove è entrata per cenare. Quando è uscita ha trovato la portiera forzata mentre erano spariti due piccoli trolley. Mentre un'auto di cui ha preso modello e targa si allontanava a gran velocità.

"Hanno rubato ovviamente i nostri indumenti, le chiavi di casa e il mio computer (MacBook Pro) - racconta - con documenti per me molto importanti che mi hanno richiesto mesi di preparazione e studio, il mio quadernone blu di procedura penale e i miei codici (codice civile, codice di procedura civile e codice penale) che ho preparato con tanto studio e fatica di mesi. Vi prego, se qualcuno dovesse trovare le valigie (uno rosso marca Carpisa e uno blu mi pare marca RV Roncato)., il mio computer o i miei appunti abbandonati da qualche parte di farmelo sapere perché per me sono importantissimi!!! Il computer è stato bloccato e non saprebbero che farsene dei miei appunti quindi li abbandoneranno da qualche parte, suppongo...".

L'auto "nel mirino" è una Seat grigia, a bordo due uomini.