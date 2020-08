Sagra della Croce, sì alle giostre ma distanziati

Confermato il luna park in occasione dalla sagra della Croce in settembre.

La Giunta comunale ha, infatti, approvato gli indirizzi ed i criteri con cui si svolgerà il tradizionale appuntamento con il luna park, con particolare riguardo al tema della tutela della sicurezza sanitaria alla luce delle misure anticontagio per il coronavirus.

La conferma giunge a seguito di un incontro tra i rappresentanti del Comune e quelli degli spettacoli viaggianti. Le giostre saranno posizionate, come ogni anno, negli spazi tra i viali Saragat e Pertini, garantendo il debito distanziamento.

Il luna park inizierà sabato 19 settembre e si concluderà domenica 27.

Le giostre saranno aperte nei giorni festivi, dalle 10 alle 13, dalle 14.30 alle 20 e dalle 21.30 alle 24, in quelli feriali solo al pomeriggio ed in serata: dalle 15 alle 20 e dalle 21 alle 23.

Il loro posizionamento e la conformità alla normativa vigente in termini di sicurezza sanitaria e di sicurezza di ogni singola giostra verranno verificati prima dell’avvio del luna park dall’apposita commissione.

Nell’area giostre è prevista la presenza di tre baracchini per la vendita di alimenti e bevande, senza la presenza di tavoli e sedie. Non potranno inoltre essere installati banchetti per la vendita di zucchero filato e ciambelle, e quelle piccole attrazioni per le quali non può essere garantita la presenza del personale addetto alla loro custodia e sanificazione dopo l’uso.

Organizzatori e gestori delle giostre dovranno rispettare i protocolli sanitari previsti dalla normativa in vigore, garantendo la presenza di personale che vigili sulle norme anti Covid-19.

L’Amministrazione, considerata la particolare situazione di difficoltà che sta vivendo il settore degli spettacoli viaggianti, ha accolto la richiesta di esenzione dal pagamento della Cosap, tassa sull’occupazione suolo pubblico, così come avviene per artigiani, esercizi pubblici e ambulanti che operano sul territorio di Collecchio.