Viale Libertà, il parcheggio non c'è più

Ha chiuso definitivamente il parcheggio privato ad uso pubblico di viale Libertà. L’area era stata concessa al Comune, come spazio di sosta senza disco orario, una decina di anni fa. Ora, la proprietà ha richiesto il rientro dell’area nelle proprie disponibilità: al suo posto sorgeranno degli edifici residenziali a completamento del comparto di Collecchio Centro.

Il vicesindaco, Gian Carlo Dodi, ricorda che sul territorio esistono valide alternative, spesso poco utilizzate, per la sosta.

Si parte dal parcheggio sotterrano di piazza Europa, n viale Libertà, a disco orario per due ore, dove la sosta è gratuita. E’ stato pensato a servizio dei negozi del centro per chi shopping, va in Comune o altro. A questo si aggiungono gli stalli a disco orario, con sosta massima di un’ora, attorno al municipio, quelli del centro, di fianco all’edicola, quelli in piazza Avanzini e lungo via Spezia, dopo via Vittorio Veneto, verso Fornovo. In fondo a viale Libertà, poi, c’è il parcheggio della stazione ferroviaria, ottenuto anni fa eliminando il vecchio scalo merci.

Nel raggio di poche centinaia di metri dal centro, poi, si segnalano il parcheggio della chiesa e quello del cimitero a sosta libera. A cui si aggiunge l’area di sosta all’angolo tra via Spezia e via Moro. Centinaia di posti auto, inoltre, sono disponibili come area di sosta gratuita e senza limiti di orario, a 500 metri di distanza dal centro storico, nello spazio tra i viali Saragat e Pertini, in largo Luigi Einaudi. Il quadro si completa con l’ampio parcheggio ad uso del centro commerciale in fondo ai viali Saragat e Pertini e quello ad uso dell’altro comparto commerciale di via Moro che, anche se funzionali ai due poli commerciali, rappresentano ulteriori aree di sosta ad uso della cittadinanza.

«L’amministrazione – precisa il sindaco, Maristella Galli, - è impegnata a studiare progetti di riqualificazione di alcune zone del centro in cui saranno individuati anche nuovi spazi di sosta. Tuttavia ricordiamo che dal parcheggio più lontano dalla piazza e cioè quello tra i viali Saragat e Pertini, è possibile raggiungere il centro in soli 5 minuti».



