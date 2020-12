Il ringraziamento del titolare all'Arma: "Splendido senso del dovere del carabiniere fuori servizio"

Roberto Curà, titolare dell’azienda Roby Profumi presa di mira dai ladri, ci tiene a ringraziare personalmente l’Arma dei Carabinieri "per la presenza costante e puntuale sul territorio". "In particolare - aggiunge - vorrei sottolineare la perspicacia e senso del dovere dimostrati dal carabiniere che ha dato l’allarme, il quale, pur non essendo in servizio, ha subito notato una situazione strana, fuori luogo visto il giorno festivo e l’orario. Sapere che ci sono persone così, sempre all’erta nei confronti dei criminali, ci fa senz’altro sentire più sicuri".

