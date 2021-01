Collecchio: tentano di rubare al supermercato. Intervengono i Carabinieri e li arrestano

I carabinieri della stazione di Collecchio hanno arrestato due giovani senegalesi sorpresi mentre cercavano di rubare della merce, in particolare bottiglie di alcolici e di “Red Bull”, dal supermercato Famila. La pattuglia, inviata sul posto a seguito di una telefonata al 112 da parte dei dipendenti dell’esercizio commerciale, immediatamente giunta, bloccava e controllava i giovani ancora all’interno del supermercato. I due, all’arrivo dei militari erano in coda alle casse per il pagamento degli unici prodotti chiaramente visibili.

Nel corso della perquisizione è stata recuperata la merce sottratta ed occultata sotto gli abiti ed in una borsa schermata artigianalmente per impedire l’attivazione del sistema anti-taccheggio. L’immediata visione delle registrazioni del sistema di video-sorveglianza interno ha consentito di accertare senza ombra di dubbio gli ambigui movimenti messi in atto da entrambi gli indagati intenti, poco prima dell’arrivo dei militari, a prelevare ed occultare gli oggetti che avrebbero successivamente tentato di sottrarre. I due pertanto, già gravati da diversi precedenti di polizia per fatti analoghi, venivano tratti in arresto e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.