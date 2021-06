Un prato a San Martino Sinzano è diventato un orto per bambini

Un tratto di prato nel quartiere di via Verne a San Martino Sinzano si è trasformato in un orto per bambini. Il progetto è nato grazie alla sinergia di azione tra residenti, rappresentanti della consulta frazionale ed Amministrazione comunale.

E così i bambini che vivono nel quartiere hanno dato vita ad un orto in piena regola, laddove un tempo c’era un tratto di prato all’interno del quartiere abitato in gran parte da famiglie con bambini.

Sotto la guida dei genitori hanno piantato pomodori, zucchine e insalata. Le verdure sono cresciute ed alcuni di loro le offrono ai residenti che ben volentieri partecipano al progetto, ricambiando con una mancia, che i bambini usano comprando il gelato.

Diego Ferrari, Cristian Lottici e Simone Calzolari sono fra i residenti che hanno caldeggiato il progetto e che hanno espresso la loro soddisfazione per un’iniziativa che ha un valore didattico ma anche sociale: i bambini imparano a coltivare l’orto ed allo stesso tempo si conoscono meglio tra loro e conoscono gli abitanti della frazione.

«Abbiamo accolto questa proposta con slancio - spiegano il vicesindaco, Giancarlo Dodi, con delega ai lavori pubblici ed al verde pubblico, ed il consigliere con delega alle frazioni, Roberto Dallavalle - I bambini sono felici e il progetto potrebbe essere replicato anche in altre frazioni che vogliono attuarlo. Il Comune ha quindi concesso il piccolo appezzamento di prato ben volentieri per trasformarlo in orto a beneficio della comunità di San Martino».