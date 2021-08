Addio a Emilio "Mimmo" Donetti. il farmacista di Collecchio

Lutto a Collecchio, è morto a 97 anni Emilio Donetti, per tutti "Mimmo". Un punto di riferimento in paese, infatti per molti anni ha gestito la farmacia nella centralissima piazza Avanzini.

(Emilio Donetti con la moglie Carla davanti alla farmacia di piazza Avanzini)

Emilio Donetti è il padre di Carlo, direttore di Publiedi. A lui e a tutti i familiari vanno le condoglianze di tutto il Gruppo Gazzetta di Parma. I funerali avranno luogo domani alle ore 15,00 presso la chiesa parrocchiale di Collecchio, dove stasera alle 19.30 ci sarà il rosario. Sarà possibile salutare Emilio presso la Sala del Commiato delle Onoranze Funebri Collecchiesi (Via delle Basse 1/D) domani dalle ore 12,00.