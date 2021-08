Risse continue: sospesa per 10 giorni la licenza al "Gulliver Pub"

Il questore ha emanato il provvedimento di sospensione della licenza per gestire l’esercizio pubblico denominato “Gulliver Pub” di Collecchio per giorni dieci, a seguito di segnalazione dei carabinieri di Collecchio. Il locale è stato teatro di alcuni recenti episodi di violenza.

In particolare nella notte tra il 28 e il 29 giugno si è sviluppata una rissa che vedeva coinvolti una ventina di giovani visibilmente in stato di alterazione alcolica. Per riportare la situazione alla normalità occorreva l’intervento sul posto di due pattuglie della Compagnia di Salsomaggiore Terme ed una della Radiomobile di Parma che riuscivano a calmare e identificare i presenti, molti dei quali opponevano resistenza e proferivano minacce e ingiurie nei confronti dei carabinieri. Al termine delle operazioni venivano identificati numerosi soggetti pregiudicati per reati contro il patrimonio, stupefacenti e violazioni penali al codice della strada.

Nella segnalazione formulata dai Carabinieri di Collecchio al questore, oltre al grave episodio di violenza sopra descritto, sono stati segnalati anche liti avvenute nei decorsi mesi .