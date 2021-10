Da Parma alla Corte di Giarola in bici: iniziativa domenica 10 ottobre

Secondo appuntamento per l’iniziativa organizzata da Musei del Cibo e Fiab Parma che propongono per le domeniche di ottobre pedalate sui percorsi che permettono di visitare tutti e sette i Musei che raccontano la storia, i segreti della tradizione, il lavoro e la passione racchiusi in ognuno dei prodotti tipici (Culatello Parmigiano Reggiano; Pomodoro, Pasta, Vino, Salame di Felino e Prosciutto di Parma). Si seguiranno strade poco battute per scoprire il territorio, con i suoi splendidi paesaggi. Le visite all’interno del museo saranno guidate dal personale dello staff dei Musei e saranno gratuite.

Domenica prossima 10 ottobre si arriverà alla Corte di Giarola (Collecchio) per visitare il Museo della Pasta e il Museo del Pomodoro e a Sala Baganza per visitare il Museo del Vino.

Lungo la valle del Taro, antico transito dei pellegrini che percorrendo la Francigena giungevano a Roma, ci inoltriamo in una zona che è anche corridoio naturale di transito degli animali di passo e Parco regionale. L’antica Corte, grancia delle Benedettine di San Paolo, oltre ai Musei della Pasta e del Pomodoro, ci accoglie con il Centro Parco e i mille sentieri attrezzati. Attraverseremo i Boschi di Carrega, storica tenuta di caccia dei Duchi Farnese e visiteremo il Museo del Vino, nelle suggestive cantine della Rocca Sanvitale di Sala Baganza, emozionante per gli affreschi e gli ambienti del piano nobile. Sui primi colli, i vigneti di Malvasia e il ricordo tangibile della visita di Garibaldi. Rientro a Parma entro le 13.

Il ritrovo è alle 8.45 in p.le Dalla Chiesa (stazione ferroviaria) a Parma e la partenza è fissata alle 9.

Per partecipare è necessario iscriversi scrivendo a bicinsieme@yahoo.it. Il costo è di 2 euro (assicurazione infortuni) per i soci FIAB e di 4 euro per i non soci FIAB (assicurazione. infortuni e RC). I partecipanti possono acquistare la carta dei percorsi a 4 euro (anziché 5 euro) e la CARD dei musei a 12 euro che dà diritto all’ingresso nei 7 musei con validità annuale (il biglietto di ingresso ad ogni singolo museo è di 5 euro). Il pranzo è al sacco.

www.museidelcibo.it; www.fiabparma.it