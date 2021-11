In “trasferta” da Reggio Emilia a Collecchio per spacciare. Arrestato un 18enne

Ieri sera i carabinieri della stazione di Collecchio mentre passavano nei pressi del parco pubblico adiacente via Toscanini, notavano alcuni giovani che confabulavano e che, accortisi della loro presenza cercavano di allontanarsi. In particolare uno cercava di disfarsi di qualcosa che aveva in mano. Fermato, ed identificato in un 18enne residente in provincia di Reggio Emilia arrivato in autobus a Collecchio, veniva sottoposto ad un veloce controllo rinvenendo nello zainetto una busta in cellophane con circa 60 grammi di sostanza stupefacente di marijuana, un bilancino elettronico di precisione ed il necessario per il confezionamento delle dosi. Inoltre è stata trovata la somma di circa 400 euro in banconote.

Al termine delle operazioni è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, posto agli arresti domiciliari.