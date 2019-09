Vandali in azione a Colorno, auto danneggiate in piazzale V. Veneto - Le foto

Vandali in azione a Colorno. Due auto sono state danneggiate nel parcheggio della scuola elementare Belloni, in piazzale Vittorio Veneto, il cui cancello di accesso dalla strada Asolana resta aperto per tutta la notte. Le due auto prese di mira dai vandali, probabilmente nel corso della notte tra venerdì e sabato, sono una Nissan Micra e un’Audi.

Quanto successo è stato segnalato dal gruppo civico «Amo Colorno» che chiede, anche in quella zona, l’installazione di videocamere di videosorveglianza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA