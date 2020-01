Drammatico incidente poco dopo le 13,30 a Colorno sulla strada provinciale 34 per Mezzano Superiore dove, per cause in corso di accertamento, due auto sarebbero venute a scontrarsi molto violentemente. Pesantissimo il bilancio: un morto e una persona ricoverata al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Parma in gravissime condizioni. Sul posto i vigili del fuoco di Parma, accorsi per estrarre una persona rimasta incastrata nelle lamiere, e le ambulanze del 118.

