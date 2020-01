Willi Bobba, il «Tolasudolsa»: gli amici piangono il «paninaro»

La notizia che nel tragico incidente avvenuto nel primo pomeriggio di ieri tra Colorno e Mezzani aveva perso la vita il 68enne Giuseppe Bobba è arrivata come un fulmine a ciel sereno a Fontanellato. Per tutti in paese «Willi», Bobba era nato a Fiorenzuola da una famiglia di circensi e fin da ragazzino si era esibito come acrobata affiancato dalla compagna. Col passare degli anni la sua strada si era unita a quella degli amici dello Spettacolo Viaggiante con cui animava le fiere di paese più belle dal suo furgone di panini che «schierava» in testa alla strada delle golosità tipiche delle sagre. Ma nel 2003 arrivò l’opportunità di gestire il laghetto di pesca sportiva a Paroletta di Fontanellato e, pur con qualche rimpianto, decise di mettere le radici nel paese della Bassa. Col tempo, il suo angolo di paradiso e il piccolo punto ristoro erano diventati un luogo di ritrovo per tanti, appassionati di pesca e non solo. Là si poteva fare una partita di briscola, bere un bicchiere con gli amici e provare a pescare qualcosa, nella rilassatezza di un posto che, non a caso, era stato chiamato «Tolasudolsa». Ma ogni anno, quando si avvicinavano i giorni dell’Assunta e in paese arrivavano le giostre, il suo cuore lo riportava ai tempi in cui girava il nord Italia sul suo piccolo camper. «Ogni anno, appena iniziavamo ad allestire l’area del luna park, lui arrivava subito a salutarci e insieme commentavamo le novità – ricorda Roberto Barbera, erede della storica famiglia di giostrai, insieme alla moglie Sara -. Era impossibile non apprezzare le sue tante doti, prima tra tutte quella dell’ospitalità e dell’accoglienza: ancora adesso che aveva lasciato da anni il lavoro con lo Spettacolo Viaggiante, appena arrivava al luna park tutti salutavano “il paninaro”. Non vorrei che sembrasse una frase di circostanza, ma Willi era davvero una gran brava persona e la sua scomparsa ci rattrista moltissimo».



