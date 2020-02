Una brutta caduta in scooter tra via Farnese e l'Asolana a Colorno. E' accaduto intorno alle 10 e l'uomo in sella dal motociclo è stato sbalzato ed è finito a terra battendo violentemente la testa. Sul posto ambulanza e automedica della Pubblica di Colorno, che hanno trasportato il ferito al Maggiore, nell'area codici rossi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA incidente

colorno