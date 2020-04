Si è spento spento monsignor Alberto Franzini

Un altro grave lutto ha colpito in queste ore il mondo della chiesa. Sulla riva opposta del Po si è infatti spento monsignor Alberto Franzini, sacerdote ben conosciuto anche nella bassa est per aver guidato, per molti anni, le parrocchie di Casalmaggiore (a due passi quindi da Colorno): prima, dal 1997, quella di Santo Stefano protomartire poi, dal 2012 anche quella di San Leonardo. Attualmente don Franzini, molto conosciuto e stimato anche nel parmense, era parroco e canonico della Cattedrale di Cremona. Aveva 73 anni.