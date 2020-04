Violento scontro fra due auto a Colorno, una finisce nel canale. Due feriti

Violentissimo scontro frontale fra due autovetture questa mattina alle 9 a Colorno in via Fontanella. L'impatto è stato così violento che una delle due auto è finita nel canale che costeggia la strada. Entrambi i conducenti hanno avuto bisogno delle cure del personale del 118 e sono stati ricoverati al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Parma in condizioni di media gravità.

