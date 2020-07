Focolaio di Covid alla Parmovo, 33 casi di positività

Un focolaio di coronavirus è stato scoperto all'interno della Parmovo, dove sono stati riscontrati 33 casi di positività. Si tratta dei lavoratori dipendenti dell'azienda che risiedono sia nel Parmense che nella Bassa mantovana. Questo il comunicato dell'ATS della Val Padana: "In merito all’aumento dei casi positivi registrati nella giornata di lunedì 6 luglio u.s., ATS della Val Padana intende precisare che la maggior parte di questi casi non è da ricondurre ai focolai del viadanese, ma piuttosto l’esito di ulteriori attività di indagine prontamente avviate dalla nostra Agenzia nei giorni scorsi su un contesto lavorativo collegato ad un’attività produttiva sita in provincia di Parma, nel quale si sono registrati dei casi di positività al COVID-19".

