Colorno Le donne dell'anno? Una barista e una maestra  

È stato consegnato nella sala consiliare del municipio di Colorno, durante una cerimonia ristretta a causa delle normative anti-Covid in vigore, il premio «8 Marzo», istituito dalla locale amministrazione comunale e finalizzato a riconoscere il ruolo e l’impegno delle donne colornesi che abbiano tenuto alto il prestigio della cittadina nell’educazione, nel lavoro, nella cultura, nella creatività e nell’arte, così come nell’impegno civile e sociale a favore della condizione femminile e delle pari opportunità, e della non discriminazione. Le vincitrici annuali del premio, giunto alla 12ª edizione e assegnato nell’occasione «ex aequo», sono state Ersilia Federici e Flavia Pisan, che in municipio hanno ricevuto le pergamene e un omaggio floreale dal sindaco Christian Stocchi, presente con l’assessore ai servizi sociali Maria Grazia Delmiglio e con il presidente della commissione consiliare a servizi sociali e pari opportunità, Luigi Curti. Ersilia Federici gestisce con la famiglia un’attività di bar e ristorazione e la motivazione del premio le attribuisce il merito di «aver proseguito con dedizione un’attività fondamentale per un paese di vocazione turistica come Colorno».



Flavia Pisan, insegnante presso la scuola elementare colornese, «ha da sempre dimostrato grande impegno, sensibilità e disponibilità nelle attività di volontariato a favore dei ragazzi e delle persone più bisognose». L’assessore Delmiglio ha definito Federici e Pisan «due figure che hanno accompagnato generazioni di ragazzi sia a scuola sia nei momenti di svago: un modello di impegno e serietà per tutti», Per Stocchi «in questo anno difficile, questo premio assume un significato ulteriore per la nostra comunità: dall’esempio positivo che traiamo dalle due premiate possiamo infatti cogliere un segno di speranza e di fiducia per il 2021».