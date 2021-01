Asp Ad Personam, Direttore generale e responsabili Cra si vaccinano insieme ad operatori e ospiti

Parte oggi dal San Mauro Abate di Colorno, la campagna vaccinale contro il virus Covid19, nelle CRA gestite da ASP AD PERSONAM.

ASP ha affrontato l’emergenza pandemica cercando di salvaguardare la salute degli anziani ospiti e degli operatori, ponendo al contempo attenzione per contenere il più possibile gli effetti psicologici della limitazione della libertà personale di ciascuno (ospiti e operatori), così come quelli legati al mantenimento delle distanze interpersonali e dell’isolamento forzato, anche attraverso la proposta di un servizio di sportello psicologico per non lasciare le persone sole con le proprie paure.

Tutto questo in piena collaborato con le Istituzioni locali (Comuni, AUSL, Azienda Ospedaliera) e con tutte le realtà sensibili del territorio, sia per la cura che per la prevenzione. Ma poiché non si può dichiarare concluso il periodo di allarme, per vincere la difficile e complessa battaglia contro il Covid-19 è assolutamente necessario utilizzare l’opportunità rappresentata dal vaccino, nonostante informazioni non sempre corrette volta a sminuirne la sicurezza. Per queste ragioni ASP sta già da giorni sensibilizzando operatori e ospiti dei propri servizi sull’importanza della vaccinazione, dovere morale per tutti gli operatori che hanno a che fare quotidianamente con persone fragili ed a rischio. Consapevole della necessità di portare la salute della comunità al primo posto nell’affrontare la scelta del vaccino, la dirigenza di ASP oggi ha voluto condividere con operatori ed ospiti la somministrazione dei primi vaccini, strumento necessario, assieme a tutte le misure di protezione, per poter riprendere una vita normale, sconfiggendo la pandemia.