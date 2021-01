La condanna per rapina diventa definitiva: colornese in carcere

Nei scorsi giorni, a Colorno, i Carabinieri della Stazione, su disposizione della Procura, hanno rintracciato ed arrestato un 39enne del luogo, destinatario di un provvedimento di carcerazione. L'uomo è stato condannato definitivamente a 2 anni ed 8 mesi di reclusione per rapina aggravata e furto.

I fatti contestati risalgono al luglio 2012 e riguardano uno “scippo” con vittima una donna e un furto in abitazione, entrambi commessi a Parma.

L’uomo, già gravato da vari precedenti di polizia specifici per reati contro il patrimonio, è stato portato nel carcere di Parma.

