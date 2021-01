In 10 festeggiano un compleanno in un appartamento: multa di 3200 euro a Colorno

Ieri sera i Carabinieri della Stazione di Colorno. dopo una segnalazione, sono intervenuti in Piazza Verdi dove alcuni residenti lamentavano musica ad alta volume provenire da un appartamento.

La pattuglia giunta sul posto, dopo aver individuato la casa, ha verificato che all’interno c'erano 10 giovani tra i 20 e 25 anni che festeggiavano il compleanno di uno di loro. Sono state elevate sanzioni per un importo complessivo di 3200 euro per il mancato rispetto delle norme per prevenire il contagio da Covid-19.

I ragazzi si sono scusati con i militari ed hanno già pagato la multa.