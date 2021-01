Chiuso il ponte sul Po Colorno-Casalmaggiore per due weekend

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica l’interruzione totale del transito veicolare per tutti i mezzi e ai pedoni, sul ponte sul Po di Colorno – Casalmaggiore, lungo la strada provinciale 343r “Asolana” - dalle ore 8,30 di sabato 30 gennaio alle ore 6,30 di lunedì 1 febbraio 2021 e - dalle ore 8,30 di sabato 6 febbraio alle ore 6,30 di lunedì 8 febbraio 2021.

La misura si è resa necessaria per consentire lo svolgimento delle lavorazioni di installazione del sistema di monitoraggio strutturale da parte della ditta Fincantieri Infrastructure Spa.

PERCORSI ALTERNATIVI CONSIGLIATI PER RAGGIUNGERE LA REGIONE LOMBARDIA:

Ø Ponte sul Fiume Po Presso Boretto (Provincia Reggio Emilia): SP 62 “Della Cisa” (Provincia Parma e Reggio Emilia) – SP 111 “Asse Di Val D’enza” (RE)

Ø Ponte “Verdi” sul Fiume Po In Località Ragazzola (PR), con limite di portata di tonnellate 44: SP 10 “di Cremona” (PR).

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità ricorda che, ad eccezione dei periodi di chiusura indicati, rimangono in vigore le limitazioni al transito definite nell’Ordinanza N°2/2021:

- istituzione del transito a senso unico alternato regolamentato da movieri o da impianto - semaforico dalle ore 8,30 alle 17,30, - sospensione del traffico a tutti i veicoli di massa complessiva superiore a 44 t; - limite massimo di velocità di 50 km/h (ad esclusione dei tratti interessati dal cantiere - mobile in senso unico alternato in cui la velocità è limitata a 30 km/h); - divieto di sorpasso; - mantenimento dell’obbligo per tutti i mezzi di transitare con distanza reciproca non - inferiore a 50 m.