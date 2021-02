Un camion si ribalta a Bezze, due persone ricoverate al Maggiore

Incidente stradale in mattinata sulla strada provinciale per Torrile, all'altezza dell'abitato di Bezze Inferiore - frazione di Colorno - dove si è ribaltato un camion, per cause al vaglio degli agenti della polizia locale della Bassa est. Le due persone che si trovavano sul mezzo sono state soccorse dai volontari della Pubblica Assistenza di Colorno - coadiuvati dal personale del 118 giunto in automedica dalla stessa Colorno - e successivamente trasferite al Maggiore, in condizioni di media gravità. m.d.

