Colorno: sorpreso a rubare su un'auto, aveva un bottino di bici a casa. Arrestato 28enne

Insieme ad un complice intorno a mezzanotte era all’interno di un veicolo in sosta e armeggiava per trovare qualcosa da rubare. E' stato proprio il proprietario ad accorgersene e dopo aver allertato i carabinieri, in compagnia di un amico è sceso in strada e si è fatto riconsegnare il bottino. E' successo ieri a Colorno.

I due a quel punto si sono dileguati velocemente, ma il tempestivo intervento della pattugli ha permesso di fermare nelle vicinanze uno di loro, un 28enne moldavo residente in paese. All’interno dello zaino aveva della refurtiva prelevata da altri mezzi parcheggiati nelle vie vicine .

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito invece di rinvenire arnesi da scasso e diverse biciclette rubate nei giorni scorsi e che sono in corso di restituzione. L’uomo è stato arrestato per furto e posto ai domiciliari a seguito del processo.