Preso a rubare nelle auto, nel frettampo girava i cortili di Colorno a rubare bici

Lo avevano scoperto (la notte del 19 di febbraio) a rubare all’interno delle autovetture insieme ad un complice. Dopo un mese di indagini, Ieri i carabinieri di Colorno, sono riusciti a incastrare un 27enne moldavo, che con un altro connazionale di 26 anni residente a Parma ha compiuto diversi furti nei cortili degli appartamenti di via San Rocco e via Aldo Moro dove hanno rubato diverse biciclette.

L’attività investigativa oltre a denunciare i due per furto ha consentito di recuperare la refurtiva e di riconsegnarla ai legittimi proprietari. Gli stessi che avevano espresso rammarico e preoccupazione in sede di denuncia in quanto i furti sono avvenuti in un quartiere tranquillo e ben vigilato, sono stati felici di rientrare in possesso dei loro mezzi.