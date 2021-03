Colorno, arrestato un 36enne con il marsupio pieno di cocaina

I carabinieri di Colorno hanno arrestato un 36enne italiano. Il giovane, fermato durante un controllo alla circolazione stradale, appariva nervoso ed agitato tanto da far insospettire i militari che decidevano di approfondire gli accertamenti. Nell’auto, all’interno di un marsupio venivano rinvenuti oltre 110 grammi di cocaina ed un bilancino elettronico di precisione.

La successiva perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire altre dosi di cocaina, qualche grammo di marijuana e quasi un grammo di shaboo, la temibile droga dello “sballo”, nonché materiale vario per la il confezionamento in dosi delle varie sostanze. All’inizio della prossima settimana l’arrestato, su indicazione dell’Autorità Giudiziaria, verrà sottoposto a giudizio per direttissima.