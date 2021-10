Tortél Dóls, è il weekend del Gran Galà

Fine settimana all’insegna del gusto – e non solo – a Colorno, che ospiterà oggi e domani l'edizione numero 13 del «Gran Galà del tortél dóls», promosso dall’omonima confraternita, che con la manifestazione intende proseguire il lavoro di valorizzazione del primo piatto «per eccellenza» della Bassa est.

Il programma

Il ricco programma di appuntamenti del weekend è stato presentato nei giardini della Reggia colornese, dal sindaco di Colorno, Christian Stocchi, e dall’assessore comunale ai servizi sociali Maria Grazia Delmiglio, insieme al presidente della confraternita del tortél dóls, Luciano Bergonzi, e a Luca Dall’Argine, del ristorante «Hostaria Tre ville di Parma», che con la sorella Barbara e Mario Marini, dell’agriturismo e azienda agricola bio «Il cielo di Strela», curerà il menù proposto al pubblico, sotto il tendone allestito davanti alla Reggia. Una struttura che ospiterà dunque oggi e domani 500 posti, nel rispetto delle normative anti covid, per i pranzi - a partire dalle 12 - e la cena, dalle 19, per un menù che vedrà ovviamente protagonista il tortél dóls: piatto di cui, nei due giorni di gran galà, si potrà assistere alla dimostrazione della preparazione, mentre domani alle 16 ci sarà la tradizionale gara delle rezdóre, per decretare il miglior tortél dóls dell’anno.

Il comico

A fare da maestro di cerimonie sarà l’attore e comico Stefano Bicocchi, in arte Vito, che durante la competizione presenterà la nuova crostata «tortél dóls» ideata da Luca Borlenghi. Nell’area comunale delle feste si terranno invece i laboratori conclusivi del «Colorno Youth Festival», «iniziativa - ha ricordato il sindaco Christian Stocchi - pensata per i nostri giovani, e che ha portato i ragazzi a cimentarsi dal teatro alla falegnameria, in diverse importanti esperienze educative. Grazie all’impegno della confraternita, Colorno potrà ospitare due giorni di manifestazione comprensivi di tante proposte rivolte alle famiglie».

I corsi

Nell’ambito del «Gran galà del tortél dóls» si terranno anche alcuni corsi di panetteria e pasticceria per bambini, a cura di Gianluca Borlenghi, mentre domani sarà allestita una mostra di moto storiche Guzzi, nel centenario dalla fondazione del marchio.