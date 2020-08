Scontro tra due auto a Isola di Compiano, due feriti

Questa mattina sulla strada provinciale Borgotaro-Bedonia in prossimità del Ponte di Isola di Compiano due Ford Fiesta, per cause al vaglio dei carabinieri del nucleo radiomobile operativo della compagnia di Borgotaro, si sono scontrate. Bilancio del sinistro: ricovero dei due conducenti, un uomo settant’enne di Isola di Compiano ed una donna 45enne di Bedonia, i due non sarebbero gravi e tantomeno in pericolo di vita. Consistenti i danni alle vetture, forti disagi alla viabilità, la strada è rimasta parzialmente chiusa per alcune ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA