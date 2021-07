A Compiano torna il Festival degli artisti di strada

Compiano, torna il Festival degli artisti di strada

Musica, teatro, arte, danza, tradizione e natura. Non c'è nulla che sia stato tralasciato nel cartellone estivo di Compiano. E' tutto perfettamente organizzato per rendere l'estate 2021 un momento magico per la famiglia, ma anche per i single!

Il Festival degli artisti di strada nei giorni 31 luglio – 1 agosto e 7-8 agosto torna ad animare Compiano, considerato uno dei “Borghi più belli d’Italia”, e a far rivivere il paesino medievale attraverso musica, artisti di strada, burattinai, acrobati, giocolieri, mangiafuoco e tante altre attività, senza dimenticare il mercatino e l’immancabile torta fritta nella bellissima piazza del paese. Grandi e piccini potranno dunque passare due giornate in compagnia all’insegna del divertimento.

Tutti abbiamo bisogno di magia e tutti abbiamo bisogno di una ricca estate! Quale luogo migliore di Compiano, uno splendido territorio immerso nell'Appennino parmense, nell’Alta Valtaro. Da qui, lungo chilometri di curve panoramiche si arriva ai Passi Cento Croci e del Bocco che segnano il confine tra Emilia e Liguria.

Compiano è un piccolo borgo circondato da mura che ne raccontano la storia, strettamente legata al suo castello, facente parte del cosiddetto Stato Landi e sede di zecca. Compiano è inserito nel circuito dei borghi più belli d'Italia... una ragione ci sarà...

Tra gli appuntamenti nel cartellone la comicità è in cima alla lista, perchè ridere fa bene, sopratutto in questi momenti! Come pure fa bene mantenere le usanze... e anche se la peste non c'è più dal 1600 la benedizione delle acque del Taro è doverosa e affascinante!

Amate la musica classica... ascoltarla passeggiato tra i vicoli ciottolosi di Compiano è un turbinio di emozioni da provare! “Fare” turismo è occuparsi di ogni sfaccettatura che il turismo comporti... gambe in spalla si va alla scoperta dei luoghi di culto e della resistenza!

“Paese che vai tradizione che trovi...” a Compiano ci sono gli Orsanti, ovvero gli uomini che ballavano con gli orsi! Vi aspetta quindi una rassegna di performance dei migliori artisti di strada, che ricorda gli orsanti, nelle suggestive piazze di Compiano. E poi... il tango, lo ami o lo odi... siamo di più ad amarlo... quindi vi aspettiamo a Compiano per il vostro appuntamento preferito! Compiano ha pensato a tutti... basta guardare il calendario!

CALENDARIO

“Arte Kunst Valtaro” 28 luglio – 8 agosto: Compiano Centro Storico. Esposizione nelle botteghe degli artisti del progetto “Arte Kunst Valtaro” promosso da Opus in Artem

Festival degli Artisti di Strada 31 luglio – 1 agosto: Compiano Centro Storico- Rassegna di performance dei migliori artisti di strada nelle suggestive piazze di Compiano, mostra sulla locale Emigrazione Girovaga e la figura dell’”Orsante”. Con il sostegno della Consulta degli Emiliano Romagnoli nel Mondo.

Concerto d’organo con il maestro Fabio Mancini 2 agosto 2021 Compiano Centro Storico – Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, Ore 20.30 Presentazione degli artisti del Progetto Arte Kunst Val Taro, a seguire concerto d’organo con capolavori di età barocca eseguiti dal Maestro Fabio Mancini

“Il giro del mondo nel tempo di un concerto” – Francesca Mercuriali 6 agosto 2021 Compiano Centro Storico - Ore 21.00: Un percorso musicale alla scoperta delle declinazioni del canto lirico nei Paesi del mondo

Festival degli Artisti di Strada 7-8 agosto 2021 Compiano Centro Storico Rassegna di performance dei migliori artisti di strada nelle suggestive piazze di Compiano, mostra sulla locale Emigrazione Girovaga e la figura dell’”Orsante”. Con il sostegno della Consulta degli Emiliano Romagnoli nel Mondo.

“Tango al chiaro di luna” 13 agosto 2021 Compiano Centro Storico ore 21.00: Serata dedicata alla cultura del tango con brani italiani e argentini. Nell’ambito del progetto del Comune di Fornovo “Nuovi Mondi: andata e ritorno”

Tradizionale Concerto del Santo Patrono 14 agosto 2021 Compiano Centro Storico - Ore 21.30: Come ogni per il giorno del Santo Crocifisso vengono celebrate le funzioni religiose e la sera ci si ritrova in piazza per godersi una spettacolo musicale. Ancora in definizione

“Professione Crooner”, Parma Brass e Guest Voice Fabrizion Ceste 15 agosto 2021 Compiano Centro Storico - Ore 21.00: Nell’ambito del progetto Valtaro-Ceno Summer Events 2021

“Compiano by night” 20 agosto 2021 - Compiano Centro Storico - Visita guidata serale al borgo con Giacomo Galli con la partecipazione di alcune figure direttamente dal medioevo. Prenotazione obbligatoria info@sigeric.it oppure 3663712808

Lucio&Lucio con Lorenzo Campani Band 21 agosto 2021 Compiano Centro Storico - Ore 21.00: Omaggio a Lucio Dalla e Lucio Battisti. Secondo spettacolo nell0ambito del progetto Valtaro-Ceno Summer Events 2021

“Dagli Appennini alle Ande” 18-22 agosto: Mostra sul viaggio della famiglia Bergoglio e altre storie di emigrazione della provincia Parmense

“Strela, Barbigarezza e Cereseto tra sacro e profano” I luoghi del culto e della Resistenza - 22 agosto 2021 - Visita guidata con Giacomo Galli alle Chiese di Strela, Barbigarezza e Cereseto. Prenotazione obbligatoria info@sigeric.it oppure 3663712808

“Compiano by night” 28 agosto 2021: Compiano Centro Storico - Visita guidata serale al borgo con Giacomo Galli Prenotazione obbligatoria info@sigeric.it oppure 3663712808